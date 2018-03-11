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03. 11. 2018

Портрет Притыцкого появился на одноименной улице в Минске

Источник фото: БелТА

К 100-летию ВЛКСМ на одном из зданий в Минске нарисовали большой портрет Сергея Притыцкого - организатора комсомольского подполья и руководителя БССР. Он появился на одноименной улице по заказу Администрации Фрунзенского района и БРСМ.

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Портрет Сергея Притыцкого нарисовали на фасаде магазина «Книги», пристроенного к дому №32 возле станции метро «Пушкинская». Это было одним из мероприятий спецпроекта «Мой родны кут», подготовленном БРСМ к празднованию 100-летия комсомола. Ранее на здании находилась мемориальная доска в честь политического деятеля.
 
Сергей Притыцкий – государственный и политический деятель Беларуси. Летом 1936 года, после нескольких лет на подпольной комсомольской работе в Западной Беларуси, его арестовали и приговорили к смертной казни за попыку убийства провокатора Якова Стрельчука на суде, учиненном польской полицией над 17 революционерами. В 1937 году казнь заменили на пожизненное заключение, а 1 сентября 1939 года, когда Германия объявила о нападении на Польшу, Притыцкий вышел из тюрьмы и направился в Варшаву, а оттуда - в Белосток, где стал зампредом облисполкома.
 
В годы Великой Отечественной войны был одним из организаторов комсомольского подполья и партизанского движения. В послевоенные годы работал в региональных комитетах КПБ, а также в ЦК КПБ. В 1968 году он стал председателем Президиума Верховного Совета БССР.

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