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03. 11. 2018

В Беларуси запретят фото- и видеосъемку людей без их согласия

Беларусь готовится внести изменения в Гражданский кодекс, которые предусматривают запрет на фото- и видеосъемку граждан страны без их согласия. Конституционный суд (КС) Беларуси поручил правительству разработать соответствующие изменения в законодательство и внести их в парламент, сообщает Интерфакс-Украина.
 
КС Беларуси констатирует, что в настоящее время сохраняется "правовой дефект" в отношении порядка использования изображений граждан. Ссылаясь на нормы Конституции, суд признал необходимым "установить особенности правового режима использования и охраны изображения гражданина с определением пределов реализации и условий ограничения права на изображение".
 
В решении КС поясняется, что рассмотрение данного вопроса ранее инициировала Белорусская республиканская коллегия адвокатов. В заявлении коллегии отмечается, что распространение в СМИ и интернете изображений граждан может быть сопряжено с нарушением их прав и законных интересов. Также юристы считают, что использование изображения гражданина без его согласия является вторжением в частную жизнь и нарушением права на личную тайну.
 
В документе Конституционный суд ссылается на обращение общественного совета при МВД Беларуси, который указывает на "факты самовольного фотографирования и видеосъемки сотрудников органов и подразделений МВД".
 
В МВД считают, что "при тенденциозных подходах к опубликованию изображения это может влечь негативные последствия, в том числе наносить непоправимый ущерб имиджу системы правопорядка, правам и законным интересам сотрудников органов и подразделений МВД".

Источник: korrespondent.net

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