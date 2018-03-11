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03. 11. 2018

В 2019 году под Минском построят новое кладбище

В районе поселка Малый Тростенец на выезде из Минска в могилевском направлении появится новое кладбище – «Лесное». Проект по его строительству проект вынесен на общественное обсуждение.

Ожидается, что кладбище «Лесное», которое должно заменить «Западное», где свободные площади уже заканчиваются, будет введено в эксплуатацию в 2019 году. Площадь «Лесного» составит 26 гектаров, но в перспективе его территорию увеличат еще на 70 гектаров, пишет TUT.by. Это позволит осуществлять захоронения в течение 20−25 лет при нынешнем уровне смертности.
 
Зон захоронений на «Лесном» будет три: традиционные с двойными участками, газонные без надгробных холмов и ограждений, колумбарии для захоронения урн с прахом после кремации.
 
Возле нового кладбища, рядом с которым будет находиться полигон бытовых отходов «Тростенецкий», построят предприятия по сортировке и переработке мусора.

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