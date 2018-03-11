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03. 11. 2018

В Минске открыли отремонтированный путепровод на МКАД в районе Лошицы

Источник фото: "Минск-Новости"

В субботу, третьего ноября, в Минске официально открыли движение по внутреннему кольцу на путепроводе на МКАД в районе Лошицы. Автомобильный поток пошел по мосту в 12:30. Некоторые водители сигналили, приветствуя собравшихся здесь чиновников, строителей и дорожников.

Ожидается, что вся транспортная развязка будет открыта для движения на следующей неделе. Сейчас продолжаются работы под путепроводом.
 
Во время открытия моста председатель Мингорисполкома Андрей Шорец отметил, что его строительство было выполнено в рекордно короткий срок. «Мы вложились в три месяца вместо положенных по нормативным срокам 5,5 месяца», - сообщил он и выразил мнение, что путепровод прослужит еще долгие годы.
 
Путепровод на 19-м километре МКАД в районе Лошицы просел в начале августа – причиной тому стала треснувшая балка. Его ремонт обошелся городу приблизительно в 4 млн рублей.

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