Под Столбцами фура снесла две легковушки, погибла женщина

Утром в субботу на трассе М1 Брест – Минск – граница России в Столбцовском районе произошла авария с участием грузовика и легковых автомобилей Geely и Peugeot. Один человек погиб, двое получили травмы, сообщили сегодня в Следственном комитете.

Дорожная авария произошла в одиннадцатом часу утра 3 ноября на 295-м километре трассы М1. Предварительно установлено, что водители Geely и Peugeot пропускали женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. Грузовик врезался в легковые автомобили, после чего один из них наехал на пешехода.

Женщина от полученных травм погибла на месте, а водитель и пассажир Geely попали в больницу.