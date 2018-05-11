Косоглазый кот по кличке Белорус стал интернет-звездой в США

Косоглазый кот по прозвищу Белорус стал звездой интернета в США. Прежние хозяева отдали животное в приют для животных в Сан-Франциско, откуда девушка Рейчел забрала его и окружила заботой. У кота есть страница в Instagram, на которую подписано более 25 тыс. человек.

Хозяева, назвавшие кота Белорусом, переезжали на новое место жительства и решили сдать его в приют для животных. Некоторое время никто не забирал Белоруса, возможно, из-за его косоглазия, пока его увидела Рейчел. Она забрала брошенного кота домой. По словам девушки, он оказался очень ласковым и дружелюбным, и теперь следует за ней по пятам, сообщает goodnewsanimal.ru «Когда я вечером сижу на диване и смотрю телевизор, он лежит, тесно прижавшись ко мне. Он засыпает рядом со мной или вылизывается, но ни отходя от меня ни на шаг», - рассказала девушка. У Белоруса есть своя страница в Instagram , куда новая хозяйка выставляет его фотографии. У него уже более 25 тысяч подписчиков. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby