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05. 11. 2018

Косоглазый кот по кличке Белорус стал интернет-звездой в США

Косоглазый кот по прозвищу Белорус стал звездой интернета в США. Прежние хозяева отдали животное в приют для животных в Сан-Франциско, откуда девушка Рейчел забрала его и окружила заботой. У кота есть страница в Instagram, на которую подписано более 25 тыс. человек.

Хозяева, назвавшие кота Белорусом, переезжали на новое место жительства и решили сдать его в приют для животных. Некоторое время никто не забирал Белоруса, возможно, из-за его косоглазия, пока его увидела Рейчел. Она забрала брошенного кота домой. По словам девушки, он оказался очень ласковым и дружелюбным, и теперь следует за ней по пятам, сообщает goodnewsanimal.ru.
 
 
«Когда я вечером сижу на диване и смотрю телевизор, он лежит, тесно прижавшись ко мне. Он засыпает рядом со мной или вылизывается, но ни отходя от меня ни на шаг», - рассказала девушка.
 
 
У Белоруса есть своя страница в Instagram, куда новая хозяйка выставляет его фотографии. У него уже более 25 тысяч подписчиков.
 

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