38 белорусских предприятий задолжали зарплату работникам

По состоянию на 1 ноября 38 белорусских организаций допустили просроченную задолженность по зарплате, сообщает в понедельник Белстат. Сумма просроченной задолженности составила 7,37 млн рублей.

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В Брестской области не оказалось предприятий-должников, а в Витебской лишь одна организация допустила просроченную задолженность по зарплате на сумму 116,2 тыс. рублей.

В Гомельской и Гродненской областях есть два и три предприятия соответственно, которые задолжали своим работникам зарплату. Но суммы сильно разнятся - 121,9 тыс. рублей на Гродненщине и 1,36 млн рублей на Гомельщине.

В Минской области насчитывается 9 организаций, которые должны работникам около 2,34 млн рублей. Больше всего должников в Могилевской области и Минске – 11 и 12. Могилевские предприятия не доплатили людям 436,7 тыс. рублей, столичные – почти 3 млн.