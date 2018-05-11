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05. 11. 2018

Под Калинковичами трое парней жестоко избили односельчан, один из них умер

В Калинковичском районе компания молодых людей жестоко избила троих односельчан, один из них позже скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек. Начальник управления Следственного комитета по Гомельской области взял его расследование на личный контроль.

По подозрению в совершении преступления задержали трех жителей агрогородка Юровичи, 17, 20 и 25 лет, которые ранее уже имели проблемы с законом. Сейчас с ними работают следователи.
 
В ночь на 4 октября возле одного из домов в Юровичах трое молодых людей жестоко избили 38-летнего хозяина дома и его 45-летнего соседа. После этого они проникли внутрь дома, взломав входную дверь, и нанесли повреждения 33-летней женщине. Потерпевших госпитализировали в больницу. Вечером 4 ноября сосед супружеской пары умер.

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