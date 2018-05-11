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05. 11. 2018

В Чаусском районе в результате взрыва котла погиб сторож

Источник фото: Следственный комитет

В минувшую пятницу, 2 ноября, в Могилевской области произошло два инцидента с отопительным оборудованием, сообщает Следственный комитет. В Чаусском районе в результате взрыва котла погиб сторож фермы, а на предприятии в Бобруйске 25-летний истопник получил ожоги из-за разрыва трубы котла.

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Инцидент в деревне Каменка Чаусского района произошел около девяти часов вечера на молочно-товарном комплексе. В результате взрыва отопительного котла 57-летний сторож-кочегар получил тяжелые травмы и скончался. Здание котельной частично разрушилось. Следователи предварительно установили, что ЧП произошло по причине  неправильного использование отопительного оборудования. Возбуждено уголовное дело по факту нарушений правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека
 
Второе происшествие случилось на одном из предприятий Бобруйска. Трубу котла разорвало, в результате чего 25-летний истопник получил термические ожоги паром. Правоохранители устанавливают, как все произошло.

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