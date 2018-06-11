Россия возглавила топ-25 сильнейших армий в Европе, Беларусь на 17-м месте

Белорусская армия заняла 17-е место в рейтинге сильнейших армий Европы Firepower Index-2018, который опубликовало издание Business Insider. Лидером является армия России.

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При составлении рейтинга специалисты издания учитывали численность военнослужащих, военной техники и авиации, оборонный бюджет, географическое положение, общее развитие страны и другие критерии.

На первое место в рейтинге самых сильных армий в Европе Business Insider поместил Россию с оборонным бюджетом в 47 млрд долларов, более чем 3,5 млн военных и обширным парком военной техники - более 20 тыс. танков, почти 4 тыс. самолетов и более 350 кораблей.

Второе место в рейтинге занимает Франция (40 млрд долларов, 388 тыс. военнослужащих, более 1,2 тыс. самолетов, 406 танков и 118 кораблей). Тройку лидеров замыкает Великобритания (50 млрд долларов, 279 тыс. военнослужащих, более 800 самолетов, 227 танков и 76 кораблей).

В топ-10 также вошли Турция, Германия, Италия, Испания, Польша, Греция и Украина. Беларусь занимает 17-е место. По информации издания, в республике насчитывается около 401,6 тыс. военнослужащих, 202 самолета и 515 боевых танков, а оборонный бюджет составляет 725 млн долларов.

Последнее место в рейтинге сильнейших армий Европы досталось Бельгии.