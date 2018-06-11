Лукашенко поручил наградить строителей за реконструкцию моста в Житковичах

Во вторник, 6 ноября, во время поездки в Гомельскую область глава государства Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия моста через реку Припять в Житковичском районе. Он поручил наградить строителей и руководителей, которые занимались его реконструкцией.

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Президент оценил, что работы по реконструкции моста были проведены в сжатые сроки и при этом не сказались на качестве. Мост, который находился в аварийном состоянии, был закрыт на ремонт в декабре прошлого года. Весной Александр Лукашенко поручил восстановить переправу за максимально короткий срок. Сегодня он объявил, что эта непростая задача выполнена.

По словам белорусского лидера, работники дорожно-строительной сферы не только решили сложные вопросы и добились поставленных целей, но и приобрели бесценный опыт. «Именно здесь впервые были применены многие новаторские идеи и новейшие технологии», - отметил он.