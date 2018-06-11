В Гомеле собака набросилась на детей. Пьяный хозяин был рядом

В Гомеле собака породы боксер, которую выгуливали во дворе без поводка и намордника, напала на двух восьмилетних мальчиков и укусила одного из них за лицо и руку. Хозяин пса в этот момент находился рядом.

В УВД Гомельской области сообщили, что родители пострадавших детей написали заявления в милицию. Все произошло во второй половине дня 3 ноября возле домов 48-50 на улице Советской в Гомеле. 54-летний мужчина вывел свою собаку погулять, но не надел на нее ни поводка, ни намордника.

В какой-то момент боксер напал на двух 8-летних мальчиков, которые гуляли во дворе. Одного ребенка пес схватил за рукав и порвал куртку, другого укусил за лицо и правую руку.

По предварительным данным, владелец собаки был пьян. Возможно, поэтому он не уследил за своим питомцем.