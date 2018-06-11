В Минске мужчина знакомился с девушками, а затем обворовывал их

В Минске задержан 35-летний гражданин Грузии, который знакомился с белорусскими женщинами по интернету, а затем обворовывал их или брал деньги взаймы и исчезал. В отношении него возбудили ряд уголовных дел.

Столичные милиционеры выяснили, что 35-летний грузин знакомился с девушками и женщинами в интернете, входил в доверие, а затем похищал у них ценные вещи или под разными предлогами занимал деньги и пропадал. Украденные вещи мужчина относил в ломбард, а вырученные деньги тратил на азартные игры.

Во время допроса задержанной признался, что знакомился с дамами не только из Беларуси, но и из Грузии, Украины и других стран. В отношении него возбудили ряд уголовных дел за кражу и мошенничество. По первой статье ему грозит до четырех лет заключения, по второй – до трех.

В Партизанском РУВД столицы просят всех, кто узнал этого человека, позвонить по телефону +375 (25) 692-27-64 или 102.