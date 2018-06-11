Лента RSS
Подписаться на ленту
06 ноября 2018, вторник, 18:16
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
06. 11. 2018

В Минске мужчина знакомился с девушками, а затем обворовывал их

Источник фото: ГУВД

В Минске задержан 35-летний гражданин Грузии, который знакомился с белорусскими женщинами по интернету, а затем обворовывал их или брал деньги взаймы и исчезал. В отношении него возбудили ряд уголовных дел.

Столичные милиционеры выяснили, что 35-летний грузин знакомился с девушками и женщинами в интернете, входил в доверие,  а затем похищал у них ценные вещи или под разными предлогами занимал деньги и пропадал. Украденные вещи мужчина относил в ломбард, а вырученные деньги тратил на азартные игры.
 
Во время допроса задержанной признался, что знакомился с дамами не только из Беларуси, но и из Грузии, Украины и других стран. В отношении него возбудили ряд уголовных дел за кражу и мошенничество. По первой статье ему грозит до четырех лет заключения, по второй – до трех.
 
В Партизанском РУВД столицы просят всех, кто узнал этого человека, позвонить по телефону +375 (25) 692-27-64 или 102.

Это Интересно
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дедушка, а когда ты был молодым, что можно было приобрести за сто долларов?
- Десять лет, внучек, десять лет тюрьмы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.