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06. 11. 2018

В Минск может начать летать венгерский лоукостер Wizz Air

Прямые рейсы из Венгрии в Минск может открыть лоукостер Wizz Air. Об этом во вторник сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии Чаба Балог.

Венгерский чиновник отметил, что в данный момент обсуждается возможность увеличения количества прямых авиарейсов в Минск. По его словам, их правительство попробует договориться с лоукостером Wizz Air о налаживании прямого авиасообщения между Венгрией и Беларусью.
 
Чаба Балог предположил, что представители авиаперевозчика приедут в Беларусь в 2019 году, чтобы начнут практическую реализацию этого вопроса. Также он отметил важность прямых авиарейсов для бизнесменов, а не только туристов. 
 
«Существуют прямые рейсы между странами два-три раза в неделю. Для бизнеса этого недостаточно», - цитирует его БелТА.

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Беларусь
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