В Минск может начать летать венгерский лоукостер Wizz Air

Прямые рейсы из Венгрии в Минск может открыть лоукостер Wizz Air. Об этом во вторник сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии Чаба Балог.

Венгерский чиновник отметил, что в данный момент обсуждается возможность увеличения количества прямых авиарейсов в Минск. По его словам, их правительство попробует договориться с лоукостером Wizz Air о налаживании прямого авиасообщения между Венгрией и Беларусью.

Чаба Балог предположил, что представители авиаперевозчика приедут в Беларусь в 2019 году, чтобы начнут практическую реализацию этого вопроса. Также он отметил важность прямых авиарейсов для бизнесменов, а не только туристов.

«Существуют прямые рейсы между странами два-три раза в неделю. Для бизнеса этого недостаточно», - цитирует его БелТА