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06. 11. 2018

Лукашенко: Октябрьская революция - праздник мира и прав человека

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

После открытия моста через Припять в Житковичском районе Александр Лукашенко пообщался с местными жителями и строителями, которые участвовали в реконструкции сооружения. Президент считает символичным то, что новый мост открылся накануне Дня Октябрьской революции.

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Белорусский лидер отметил, что Октябрьская революция - это не переворот, «как сейчас в России некоторые говорят», а праздник мира и прав человека. По его словам, главный урок, который мы должны извлечь из истории 1917 года, - это мир, чтобы люди могли жить нормально. А второй урок следует из причин, породивших Октябрьскую революцию. «Это права человека, о которых мы очень много говорим», - уточнил Александр Лукашенко. 
 
Глава государства рассказал, что сегодня встречался с американцами (он встретился с представителями аналитических центров США – прим. Телеграф), и речь зашла по теме Октябрьской революции, о правах человека.
 
«Я им привел пример событий того времени - вот где были нарушены права человека. Люди шли непонятно на какую войну и погибали. Право человека на жизнь было разрушено, а также право на труд - люди не имели работы, куска хлеба. Как они могли жить и кормить свои семьи?» - отметил он.
 
По мнению Лукашенко, Октябрьская революция - это не тот переворот, который бы они хотели видеть тогда в нашем государстве. «Им все надо перечеркнуть и переписать. Вот поэтому мы в свое время, наверное, мудро поступили, оставив этот праздник в нашей истории, и не бросаем в нее камни», - заключил он.

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