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08. 11. 2018

С 1 января в Беларуси будет действовать новая норма ввоза товаров

С 1 января 2019 года в Беларуси будет действовать новая норма ввоза товаров физическими лицами – не дороже 500 евро и общим весом до 25 кг. Это предусмотрено соответствующим решением Евразийской экономической комиссии, которое было подписано 1 ноября.

Совет ЕЭК вносит изменения в правила ввоза товаров физлицами в страны Евразийского экономического союза. Ранее было принято решение о поэтапном снижении весовых и стоимостных лимитов беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже любым видом транспорта, кроме воздушного.
 
Ожидалось, что в начале следующего года нормы составят 1000 евро и 50 кг. Однако 1 ноября Евразийская экономическая комиссия утвердила Решение №91, согласно которому ставки с 1 января 2019 года снизятся до 500 евро и 25 кг. То есть с началом следующего года белорусы смогут привезти из-за границы товары на общую сумму до 500 евро и с весом до 25 кг.
 
Решение вступит в силу через 10 дней со дня опубликования.

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