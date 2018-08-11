Беларусбанк увеличил ставки по кредитам на недвижимость

С 8 ноября Беларусбанк поднял процентные ставки по кредитам на недвижимость и приостановил выдачу займов на покупку жилья до конца. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка.

На сайте Беларусбанка сообщается, что процентные ставки за пользование кредитами на жилье (строительство и приобретение недвижимости) увеличены. Если ранее займ можно было оформить под 13% годовых, то с 8 ноября – под 15% (ставка рефинансирования + 5%).

Кроме того, банк приостановил до конца года прием новых заявок на выдачу кредитов на приобретение жилых помещений. Это не касается кредитов на приобретение по договорам купли-продажи жилых помещений, построенных по госзаказу в соответствии с президентским указом №215от 08.05.2013.