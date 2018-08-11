В Минске установят умную остановку с Wi-Fi и зарядками для телефонов

Возле станции метро «Немига» в Минске планируют установить умную остановку, которая будет оборудована сенсорным экраном, платежным терминалом самообслуживания, бесплатным Wi-Fi и USB-зарядками.

Первая умная остановка должна разместиться возле станции метро «Немига» в направлении ул. Куйбышева. Для ее строительства сейчас ищут инвестора. 7 декабря состоится аукцион по продаже права заключения договора аренды площадки на 40 кв.м., сообщает Минский городской центр недвижимости. Стартовая цена - 161 рубль, а ежемесячная арендная плата составит чуть больше 500 рублей.

Остановочный павильон будет оснащен сенсорным экраном, на котором пассажиры смогут узнать маршруты транспорта и расписание, составить оптимальный маршрут движения, ознакомиться с картой города, найти культурные объекты и точки общепита. Здесь же будет установлен платежный терминал самообслуживания, а также кнопки вызова спецслужб, USB-зарядные и табличка, сигнализирующая водителю о присутствии инвалида на остановке, видеокамеры. Также будет предоставлен бесплатный Wi-Fi.