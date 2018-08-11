С февраля в Беларуси зарегистрировали 241 случай кори

С февраля 2018 года в Беларуси зарегистрировали 241 случай кори, заболевшие были в каждом регионе страны. Причем каждый четвертый из них имел по две прививки от кори, как и положено по национальному календарю.

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Заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан отметила, что из 241 выявленных с начала года случаев кори 75% случаев болели взрослые и 25% - дети.

Каждый четвертый заболевший был привит дважды, как и положено по национальному календарю. Это подтвердилось в результате изучения медицинских документов. У остальных 74% не было прививок или они получили лишь одну прививку.

«В основном это были завозные случаи или заражались те, кто контактировал с приехавшими из Украины, стран ЕС, Египта, России», - сообщила Инна Карабан.

В Беларуси не произошло многократного распространения кори. «Случаи заболевания единичные. Сейчас ведется контроль за очагами, вакцинируются дополнительно контактные лица», - добавила представитель Министерства здравоохранения.

В других европейских странах ситуация с корью напряженная. По данным Европейского бюро ВОЗ, на 17 октября зарегистрировано более 60 тысяч случаев кори. С начала года в результате осложнений кори умерло 37 человек, в том числе 13 - в Украине. Также большое количество заболевших корью наблюдается в Сербии, Греции, Италии, Франции и других странах.