Председательство в ОДКБ перешло от Казахстана к Кыргызстану

Сегодня в Астане (Казахстан) проходит саммит Организации Договора о коллективной безопасности, в котором принимает участие белорусский лидер Александр Лукашенко. Также во встрече участвуют президенты России, Кыргызстана, Таджикистана, исполняющий обязанности премьер-министра Армении.

Сначала главы государств-членов ОДКБ провели переговоры в узком составе. Они обсудили проблемы международной и региональной безопасности, вопросы взаимодействия в формате организации и на международной арене.

На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о том, что председательство в организации переходит к Кыргызстану. Представители этой страны должны озвучить свои планы на период руководства в ОДКБ.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда документов.