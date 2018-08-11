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08. 11. 2018

Председательство в ОДКБ перешло от Казахстана к Кыргызстану

Участники саммита ОДКБ в Астане Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Сегодня в Астане (Казахстан) проходит саммит Организации Договора о коллективной безопасности, в котором принимает участие белорусский лидер Александр Лукашенко. Также во встрече участвуют президенты России, Кыргызстана, Таджикистана, исполняющий обязанности премьер-министра Армении.

Сначала главы государств-членов ОДКБ провели переговоры в узком составе. Они обсудили проблемы международной и региональной безопасности, вопросы взаимодействия в формате организации и на международной арене.
 
На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о том, что председательство в организации переходит к Кыргызстану. Представители этой страны должны озвучить свои планы на период руководства в ОДКБ.
 
По итогам переговоров ожидается подписание ряда документов.
 

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