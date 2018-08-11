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08. 11. 2018

Белоруска Дарья Наумова выиграла серебро на ЧМ по тяжелой атлетике

Дарья Наумова

На проходящем в Ашхабаде (Туркменистан) чемпионате мира по тяжелой атлетике белорусская спортсменка Дарья Наумова выиграла серебряную медаль. Она заняла второе место в двоеборье в весовой категории до 81 кг.

Дарья Наумова удачно выполнила три попытки в рывке и показала результат 108 кг. В толчке белоруска справилась с весом в 135 г при второй попытке и подняла штангу весом 137 кг во время третьего подхода, завоевав малую золотую награду во втором упражнении. Общий результат Наумовой - 245 кг (108 кг +137 кг).
 
Лучшей в состязании стала представительница Испании Лидия Валентин Перес, которая продемонстрировала результат 249 кг (113 кг + 136 кг), а третье место заняла Тамара Саласар из Эквадора - 242 (105 кг + 137 кг).

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