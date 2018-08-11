В 2019 году «БЕЛДЖИ» планирует выпустить 25 тыс. автомобилей

В следующем году завод «БЕЛДЖИ» планирует собрать и выпустить 25 тысяч автомобилей. Планами на будущее поделился с журналистами исполняющий обязанности генерального директора предприятия Геннадий Свидерский.

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Руководитель завода отметил, что они ставят перед собой задачу произвести в 2019 году 25 тыс. автомобилей. Ожидается, что в Беларуси будет продано 7 тыс. автомобилей, а остальные отправятся в другие страны.

«Предлагаем два вида кроссоверов и седан, все три модели испытаны и презентованы. Также завершили испытания новой модификации кроссовера - турбированной, которая, надеемся, будет востребована на рынке Беларуси и России», - сообщил Геннадий Свидерский, пишет БелТА

Сейчас за одну смену на «БЕЛДЖИ» производят 60 автомобилей, до кона года ожидается увеличение производства до 70. Со второго квартала, по словам Свидерского, они хотят выйти на полную мощность - 120 машин за смену. «Для этого нам нужно набрать еще 250 рабочих», - уточнил он.

С января по сентябрь этого года на предприятии собрали более 5,4 тыс. автомобилей.