В 2019 году «БЕЛДЖИ» планирует выпустить 25 тыс. автомобилей

В следующем году завод «БЕЛДЖИ» планирует собрать и выпустить 25 тысяч автомобилей. Планами на будущее поделился с журналистами исполняющий обязанности генерального директора предприятия Геннадий Свидерский.
Руководитель завода отметил, что они ставят перед собой задачу произвести в 2019 году 25 тыс. автомобилей. Ожидается, что в Беларуси будет продано 7 тыс. автомобилей, а остальные отправятся в другие страны.
«Предлагаем два вида кроссоверов и седан, все три модели испытаны и презентованы. Также завершили испытания новой модификации кроссовера - турбированной, которая, надеемся, будет востребована на рынке Беларуси и России», - сообщил Геннадий Свидерский, пишет БелТА
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Сейчас за одну смену на «БЕЛДЖИ» производят 60 автомобилей, до кона года ожидается увеличение производства до 70. Со второго квартала, по словам Свидерского, они хотят выйти на полную мощность - 120 машин за смену. «Для этого нам нужно набрать еще 250 рабочих», - уточнил он.
С января по сентябрь этого года на предприятии собрали более 5,4 тыс. автомобилей.