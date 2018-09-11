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09. 11. 2018

Бага о матче с "Челси": постарались не дать фору грозному сопернику

Алексей Бага Источник фото: БАТЭ

После непростого матча с «Челси», который состоялся накануне в Борисове в рамках Лиге Европы, главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал, что испытывает неудовлетворенность от исхода поединка, а также пообещал играть до конца за выход в плей-офф.

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Напомним, БАТЭ проиграл «Челси» с минимальным счетом, но был очень близок к ничьей и даже выигрышу, трижды попав в каркас ворот соперника. В ход послематчевой пресс-конференции наставник борисовчан Алексей Бага высоко оценил поддержку болельщиков и не стал скрывать огорчение от результата матча.
 
«Конечно, присутствует (о неудовлетворенности счетом – прим. Телеграф). С гордостью говорим, что в этом матче могли набирать очки», - заявил он и добавил, что команда еще поборется за выход в плей-офф.
 
Что касается качества игры игроков БАТЭ, Алексей Бага отметил, что в этот раз его подопечные сыграли более агрессивно и организованней, не позволяя форвардам «Челси» сделать что-либо впереди, особенно в первой половине матча.
 
«Постарались не дать фору такому грозному сопернику. Отодвинули игру от своих ворот. Хорошо цеплялись за мяч нападающие, хорошо был налажен переход из обороны в атаку, зарабатывали «стандарты», завершали атаки ударами», - цитирует слова тренера сайт клуба.

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