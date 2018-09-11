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09. 11. 2018

В Калифорнии эвакуировали 50 тыс. человек из-за лесного пожара

Власти Калифорнии заявили об эвакуации 50 тысяч человек из-за лесных пожаров, которые вспыхнули в округе Бьютт в Центральной долине штата севернее города Сакраменто. Как сообщает издание Paradise Post со ссылкой на окружного шерифа Кори Хонею, в результате пожаров погибли несколько человек, однако их точное число пока неизвестно. При этом несколько местных жителей и двое пожарных были госпитализированы.

Пожар уже уничтожил порядка тысячи жилых домов. Власти эвакуировали город Парадайс, который полностью выгорел, и несколько близлежащих населенных пунктов.

Пожары на севере Калифорнии начались утром 8 ноября, огонь распространился на площади уже более 7 га. Власти полностью эвакуировали город Парадайс и несколько близлежащих населенных пунктов.

Источник: korrespondent.net

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