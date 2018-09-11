В 2019 году Беларусь должна заплатить по долгам почти $5 млрд

В 2019 году власти Беларуси должны выплатить по внешним обязательствам около 4,9 миллиарда долларов, в том числе правительство – 3,8 млрд, Национальный банк – 1,1 млрд. Они планируют погашать долги за счет долговых и недолговых источников.

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Так, в следующем году Министерство финансов собирается привлечь новые заимствования на 1,87 млрд долларов, включая 370 млн за счет размещения валютных облигаций на внутреннем рынке страны. Ожидается, что часть обязательств удастся исполнить за счет недолговых источников, пишет БелаПАН

Власти Беларуси рассчитывают, что поступления от пошлин на экспорт нефтепродуктов составят около 630 млн долларов, а поступления от «перетаможки» российский нефти – еще 522 млн долларов. В 2019 году расходы республиканского бюджета должны составить 21,8 млрд рублей, в том числе почти 3 млд долларов – на обслуживание внутреннего и внешнего госдолга.

Недавно премьер-министр Сергей Румас заявил, что в следующем году платежи по государственному долгу не вызовут особых проблем. «Каждый седьмой рубль из расходов бюджета будет направлен на обслуживание долга», - отметил он.

Как ранее сообщал Телеграф, с начала этого года госдолг Беларуси вырос на 2,4 млрд рублей и составил на 1 октября 44,6 млрд рублей. Внешний госдолг вырос на 183 млн долларов с учетом курсовых разниц до 16,5 млрд долларов, а внутренний – на 456,2 млн рублей до 9,6 млрд рублей. В январе-сентябре власти страны привлекли внешние госзаймы на 1,72 млрд долларов и потратили 1,76 млрд на погашение внешних обязательств.