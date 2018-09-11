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09. 11. 2018

Администрация президента намерена омолодить кадровый резерв страны

Администрация президента Беларуси взяла курс на серьезное омоложение кадров и даже сформировала базу данных перспективных молодых людей, которые могли бы работать в государственных органах. Об этом заявила руководитель Администрации Наталья Кочанова в эфире телеканала ОНТ.

Администрация президента Беларуси собирается омолодить кадровый резерв страны. Наталья Кочанова поделилась, какие выделяет личностные качества во время подбора кадров. «Это ответственное отношение к порученному делу, важно быть честным и порядочным. И умение работать с людьми, относиться к ним по-доброму», - отметила она и добавила, что поставлена задача подбирать именно таких людей.
 
Наталья Кочанова также сообщила, что по рекомендации местных органов власти и губернаторов в Администрации президента создали базу данных перспективных молодых людей, которые могли бы работать в госорганах.
 
В целом кадровый реестр главы государства составляет более 800 человек, 80% из них – мужчины. Однако она не видит в этом проблемы: перед белорусскими женщинами не закрыты двери, и при желании они сами могут всего добиться.
 
 

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