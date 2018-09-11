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09. 11. 2018

Ежегодно 5 тыс. белорусов не могут подтвердить источники дохода - МНС

В Беларуси ежегодно около пяти тысяч граждан, которые совершили крупные траты, не могут подтвердить источники дохода. Об этом в пятницу рассказал начальник управления налогообложения доходов и имущества физлиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.

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По его словам, каждый год белорусские налоговики анализируют доходы и расходы 20-25 тыс. физических лиц с крупными расходами, например, если они купили квартиру или дорогой автомобиль при скромном заработке. Из них 5 тысяч граждан не могут подтвердить свои источники дохода, пишет БелТА.
 
Андрей Ковалевский напомнил, что если расходы физлиц превышают доходы, то налоговый орган вправе попросить составить декларацию о доходах и имуществе и сопоставить траты с доходами. Если человек не может подтвердить источники доходов, то разницу между доходами и расходами облагают подоходным налогом по повышенной ставке в 16%.
 
«Ежегодно порядка 5 тысяч граждан не могут официально подтвердить источники дохода и доплачивают налог», - уточнил представитель МНС.

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