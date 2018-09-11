Лента RSS
Подписаться на ленту
09 ноября 2018, пятница, 16:12
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,42
09. 11. 2018

Беларусь должна завершить переговоры по вступлению в ВТО до конца 2019 года

Источник фото: Flickr

Всемирная торговая организация отмечает важность предстоящего присоединения Беларуси к организации и приветствует усилия республики по быстрейшему вступлению в организацию. Об этом сообщил заместитель генерального директора ВТО Алан Вулф, который находится с визитом в Минске.

Выступая сегодня с лекцией в Белорусском государственном университете, Алан Вулф рассказал, что переговоры и официальные встречи в рамках его визита отражают большую заинтересованность Беларуси в присоединении к ВТО.
 
Накануне заместитель гендиректора организации встретился с министром экономики Дмитрием Крутым и заявил о важности присоединения Беларуси к многосторонней торговой системе. Он поддержал стремление республики стать полноправным членом ВТО в ходе Министерской конференции ВТО в 2020 году в Астане.
 
Также Алан Вулф  обратил внимание, что для достижения цели Беларуси нужно завершить все переговоры по данном вопросу до конца 2019 года.
 

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мы теряем его!
- Спокойно, у нас есть еще один.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.