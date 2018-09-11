Беларусь должна завершить переговоры по вступлению в ВТО до конца 2019 года

Всемирная торговая организация отмечает важность предстоящего присоединения Беларуси к организации и приветствует усилия республики по быстрейшему вступлению в организацию. Об этом сообщил заместитель генерального директора ВТО Алан Вулф, который находится с визитом в Минске.

Выступая сегодня с лекцией в Белорусском государственном университете, Алан Вулф рассказал, что переговоры и официальные встречи в рамках его визита отражают большую заинтересованность Беларуси в присоединении к ВТО.

Накануне заместитель гендиректора организации встретился с министром экономики Дмитрием Крутым и заявил о важности присоединения Беларуси к многосторонней торговой системе. Он поддержал стремление республики стать полноправным членом ВТО в ходе Министерской конференции ВТО в 2020 году в Астане.

Также Алан Вулф обратил внимание, что для достижения цели Беларуси нужно завершить все переговоры по данном вопросу до конца 2019 года.