Радикальные перемены: уволен весь тренерский штаб минского «Динамо»

9 ноября руководство столичного хоккейного клуба «Динамо» объявило об увольнении Горди Дуайера, который являлся главным тренером с 2017 года, и всех его помощников. Тренерский штаб «Динамо-Минск» покидает клуб, сообщается на сайте команды.

В нынешнем сезоне минское «Динамо» проиграло 19 из 25 матчей, а также обновило свой антирекорд в виде 11 поражений подряд. Команда находится на последнем месте турнирной таблицы Западной конференции. Ранее министр внутренних дел и глава наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич предупреждал , что если ситуация не изменится, кому-то придется уйти. В пресс-службе минского «Динамо» сообщили , что Горди Дуайер уволен. Контракты с тренерами Сергеем Стасем, Константином Кольцовым, Андреем Кудиным, Геннадием Лянго и Юрием Кузьменковым расторгнуты по соглашению сторон. Комментируя кадровые изменения, генеральный директор клуба Дмитрий Басков заявил, что команде нужны радикальные перемены. «Прекращение сотрудничества с нынешним тренерским штабом должно придать положительный импульс нашей команде», - уверен он. Он не стал называть, кто заменит Дуайера и его ассистентов, но отметил, что новый состав тренерского штаба будет вскоре объявлен. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby