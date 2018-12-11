Россиянин пытался ввезти в Беларусь в бензобаке авто 47 кг наркотиков

Брестские таможенники задержали на белорусско-польской границе гражданина Российской Федерации, который вез в бензобаке автомобиля 47 килограммов гашиша и 250 граммов кокаина. Об этом сообщается на сайте Государственного таможенного комитета, передает Телеграф.

Задержание наркокурьера произошло утром 12 ноября. Сотрудники таможни решили проверить автомобиль «Фольксваген», который следовал из Евросоюза в Россию через территорию Беларуси, и нашли в топливном баке 47 килограммов наркотиков. 46-летний россиянин пытался ввезти в Беларусь ввезти 47 кг гашиша и около 250 г кокаина.

Чтобы получить доступ к тайнику, таможенникам пришлось демонтировать элементы кузова и вскрыть технологические ниши. По данному факту проводятся проверочные мероприятия.