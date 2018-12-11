Предприниматели просят Румаса отказаться от обустройства водного пути Е40

Белорусские предприниматели обратились к премьер-министру Сергею Румасу, чтобы он ответственно оценил все риски от обустройства водного пути Е40 на реке Припять. Об этом говорится в письме руководителей Бизнес союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского и Республиканского союза промышленников и предпринимателей.

Бизнес-союзы просят власти Беларуси отказаться от затеи обустраивать водный путь Е40 на Припяти. Этот проект реализуется в рамках программы сотрудничества Польши, Беларуси и Украины. Он предусма ривает соединение портов Гданьска и Херсона по рекам Висла, Западный Буг, Припять и Днепр.

Межведомственная рабочая группа, созданная весной при прежнем составе Совмина, должна разработать концепцию развития потенциала реки. Однако ни проекта, ни полноценных оценок и анализа еще нет, а на «межправительственном уровне уже принимаются обязательства о развитии Е40, руководством Совета министров даются распоряжения в адрес государственных институтов оказать методологическую поддержку проекту», пишет belmarket.by

«Приходится констатировать политическое и административное давление, повышающее риск принятия ошибочных инвестиционных решений», - считают предприниматели.

Они обратили внимание, что ранее эксперты сделали вывод о нецелесообразности строительства гидроэлектростанции на Припяти с экономической точки зрения. У реки широкая пойма и низкий перепад высот, и строительство даже невысоких плотин приведет к затоплению большой территории. Но власти подталкивают институты пересмотреть ранее сделанные выводы, полагают бизнес-союзы.

«На наш взгляд, он (водный путь Е40 – прим. Телеграф) в должной мере не обладает ни транспортным, ни энергетическим потенциалом, чтобы можно было однозначно утверждать о его целесообразности, особенно на фоне очевидных экологических угроз», - говорится в письме.

Авторы письма предлагают усилить экономический потенциал территорий возле Припяти за счет развития агро- и экологического туризма.