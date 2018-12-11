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12. 11. 2018

В Беларуси 14,3 тыс. официальных безработных и 80 тыс. вакансий

В Беларуси количество безработных, которые зарегистрированы в органах по труду и занятости, продолжает уменьшаться. В стране насчитывается чуть больше 14 тысяч официальных безработных, а свободных рабочих мест - около 80 тысяч.

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По данным Министерства труда и социальной защиты, 1 ноября в стране насчитывалось 14,3 тыс. официальных безработных, что на 43% меньше, чем было год назад. Зарегистрированная безработица сохранятся на уровне 0,3%, причем в ноябре прошлого года этот показатель составлял 0,6%.
 
В начале этого месяца в Беларуси было зарегистрировано около 80,6 тысячи вакансий. В ноябре 2017 года их было 56,3 тысячи. Спрос на рабочие профессии выше других - 66,2% от общего числа вакансий, отмечают в Минтруда.
 
Коэффициент напряженности на рынке труда - 0,2 безработного на одну вакансию (год назад было 0,4). 

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