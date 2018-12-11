В Минжилкомхозе пояснили, как будут платить за ЖКУ «тунеядцы»

С января 2019 года в Беларуси граждан, которые не заняты в экономике, обяжут полностью оплачивать коммунальные услуги. В Министерстве жилищного хозяйства рассказали, как будут платить за ЖКУ «тунеядцы».

С наступлением нового года «тунеядцев» в Беларуси не только лишат возможности получения государственных субсидий на жилищно-коммунальные услуги, но и обяжут платить по экономически обоснованным тарифам за горячую воду. С 1 октября они будут платить по полной за отопление и газоснабжение.

«Если не занятый в экономике живет один, то за названные ЖКУ заплатит в полном объеме; если он проживает с членами семьи, то пропорционально количеству оказанных ему услуг», - цитирует «Минск-Новости» начальника отдела управления экономики Минжилкомхоза Жанну Попучееву.

Если в квартире проживают два «тунеядца», указанные выше ЖКУ будут начисляться по полным тарифам в отношении обоих.

Жанна Попучеева привела следующий пример: в двухкомнатной квартире площадью 48 кв. метров проживает семья из трех человек, один из которых нигде не работает. За месяц на подогрев воды они израсходовали 0,6 Гкал. 0,4 Гкал будет начисляться по субсидируемому тарифу, который сейчас составляет 16,9259 руб. за 1 Гкал, а 0,2 Гкал – по полному (81,4200 руб за 1 Гкал). Получится, что семье придется заплатить на 12,9 рубля больше.

Аналогично выходит и по теплоснабжению. Так как «тунеядцу» придется оплатить отопление 16 кв. м. площади квартиры, при потреблении в месяц 1 Гкал по полному тарифу оплачивается треть - 0,33 Гкал в размере 26,86 рубля. Выйдет на 21 рубль больше, чем могло бы быть по субсидируемому тарифу.

Представитель Минжилкомхоза также уточнила, что если жилище оборудовано приборами индивидуального учета расхода тепловой энергии либо на отопительных приборах есть распределители тепла, расчет за отопление будет осуществляться в таком же порядке, но после отопительного периода будет сделан перерасчет исходя из показаний приборов учета.