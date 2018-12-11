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12. 11. 2018

Фигуранту дела о взятках при строительстве полосы в минском аэропорту дали 7 лет

9 ноября в суде Советского района Минска огласили приговор заместителю начальника филиала «СУ-1 на станции Минск» ОАО «Дорстроймонтажтрест», который брал взятки во время проведения работ по строительству новой взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск. Коррупционер получил семь лет лишения свободы, сообщили в Верховном суде в понедельник, 12 ноября.

Как установили правоохранители, заместителя начальника стройуправления систематически брал деньги от руководителей компаний, которые привлекались для работ при строительстве второй взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту. Мужчину задержали в марте и предъявили обвинение в получении взятки (ч. 2 и 3 ст. 430 Уголовного кодекса).
 
На суде выяснилось, что фигурант дела принял от разных фирм почти 30 тысяч белорусских рублей, более 9 тысяч долларов и мобильный телефон. Его приговорили к семи годам колонии усиленного режима и конфискации имущества. Приговор еще может быть обжалован.

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Коррупция
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