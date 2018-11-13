МАРТ разработал инструкцию для расчета предельных отпускных цен на лекарства

Министерство антимонопольного регулирования и торговли разработало инструкцию, которая определяет порядок формирования предельных отпускных цен производителей на лекарства и как они будут изменяться.

Проект постановления об утверждении данной инструкции сегодня одобрили члены общественно-консультативного совета при МАРТ. Документ предполагает расчет устанавливаемых производителями предельных отпускных цен на лекарства на основе референтного ценообразования, пишет БелТА

При его разработке были учтены мнения всех сторон - бизнеса, производителей, импортеров и потребителей, сообщила замначальника управления социальной сферы и услуг МАРТ Наталья Василевская. «Основная задача, которая стояла перед нами, - сделать все так, чтобы никто не пострадал», - уточнила она.

В основе инструкции - регистрация предельной отпускной цены на лекарство на минимальном уровне. Для этого предлагается учитывать два показателя: среднее арифметическое значение минимальных цен производителя на лекарство в 15 странах, которые похожи на Беларусь по социально-экономической и демографической ситуации, и средневзвешенное значение цены за определенный период – за год, предшествующий дню подачи заявления о регистрации. «Регистрироваться будет минимальная из рассчитанных цен», - отметила представитель МАРТ.

В ряде случаев предельная отпускная цена на лекарства может поменяться. Например, стоимость может быть повышена при удорожании сырья или роста курса валют.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей в Беларуси Наталья Макеева заявила, что методика расчета цены является приемлемым для всех производителей лекарств, включая иностранных. Некоторые компании провели симуляцию оценки стоимости и выяснили, что после применения методики часть лекарств подешевеет в среднем на 10-12%.

Ранее Телеграф сообщал, что белорусы могут узнать цены производителей на лекарства с помощью недавно созданной электронной базы данных