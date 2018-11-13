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13. 11. 2018

На следующей неделе начнут устанавливать главную елку Беларуси

На следующей неделе на Октябрьской площади в Минске начнут устанавливать главную елку страны. Ее высота составит 34 метра. «Вывозить каркас конструкции начнем 20 ноября, на его установку и оформление лапками потребуется 5-6 дней», - сообщила замдиректора «Минскрекламы» Татьяна Калитина.

Для сборки главной елки Беларуси будут использовать металлический каркас и хвойные ветки, которые затем украсят шарами. Изюминкой оформления хвойной красавицы станет, по словам Татьяны Калитиной, иллюминация с использованием пиксельных технологий. Вместо традиционных световых гирлянд на елку повесят гирлянду, на которой каждый пиксель будет управляться. 
 
По сути, установленная на Октябрьской площади в Минске елка станет большим световым экраном, пишет «Минск-Новости»
 

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