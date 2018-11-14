Люди изменили ход эволюции так, как никогда не прогнозировалось

В своем масштабном исследовании канадский зоолог Сара Отто рассказывает о влиянии человечества на глобальную эволюцию, подчеркивая, что проблема не только во вреде, но и в малой осведомленности человечества о своем влиянии на природу.

«Скорость, с которой изменилась биотическая и абиотическая среда видов, уже повлияла на эволюционную траекторию видов животных, и эта тенденция обещает только нарастать», — говорит Отто в недавней статье для журнала Proceedings of the Royal Society B.

Изменение курса для экосистем не ново. Около 90 процентов всех видов, которые жили на Земле, последовали примеру птицы додо (вымерший вид нелетающей птицы из монотипического рода Raphus), что привело к изменению особенностей биосферы.

Сто лет назад население планеты насчитывало примерно 1,8 миллиарда человек. Сейчас это число приближается к 7,6 миллиарда, увеличиваясь в среднем на процент ежегодно. И проблемой становится не только рост потребности в продовольствии, но и влияние каждого отдельного человека на естественный ландшафт — эта отметка растет на 0,5 процента каждый год.

Большое число людей с их влиянием на окружающую среду привело к экспоненциальному росту опустошения, глобальной скорости вымирания и вымиранию значительного числа видов животных в течение одной человеческой жизни. В среднем деятельность человека сказалась на удалении восьми процентов углерода из двух метров верхнего слоя почвы, росту температуры атмосферы почти на 1°C и понижению водородного показателя (pH) океанов примерно на 0,1. Это влияние не только монументально по масштабу, но и беспрецедентно по скорости. Изменяя ландшафт новыми постройками, мы влияем на то, как двигаются животные, растут растения и размножаются микробы, что, в свою очередь, сказывается на выживаемости или исчезновении вида. К примеру, размах крыла скалистых ласточек эволюционировал, став более коротким вблизи автотрасс, так как привычный размах провоцировал смерти из-за движения автомобилей. Мы также изменили среду обитания организмов, пересадив виды, охотясь на животных нужного размера или вырывая сорняки и борясь с «вредителями», которые могут повлиять на урожайность. Однако вместе со всеми разрушениями люди внесли и разумный вклад в увеличение генетического разнообразия — будь то разделение популяций на части или создание для видов новых условий. Все это приводит к вопросу о балансе в биоразнообразии на протяжении длительного времени. Возможно ли какое-то масштабное равновесие, достигаемое в этом новом эволюционном ландшафте? Или человеческая деятельность неизбежно влечет за собой возрастающие трудности? На эти вопросы, по мнению Отто, у науки нет ответа. Ученый констатирует, что новости, касающиеся состояния окружающей среды, не всегда приятны, но тот факт, что мы все еще так мало знаем о нашем влиянии на планету, — то, о чем действительно стоит беспокоиться.

Источник: Naked Science