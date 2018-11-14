В Беларуси производят молока в два раза больше, чем население может выпить

В Беларуси производят молока более чем в два раза больше, чем нужно для внутреннего потребления, сообщил в среду, 14 ноября, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

Во время круглого стола чиновник отметил, что продовольственная безопасность в Беларуси обеспечивается в полной мере. По яйцам, молоку и мясу уровень самообеспечения превышает потребность в 1,3-2,3 раза. Игорь Брыло уточнил, что в 2017 году уровень самообеспечения по молоку составил 235,4%, пишет БелТА

Беларусь превосходит другие страны СНГ по производству абсолютного большинства видов сельхозпродукции. За прошлый год в республике на душу населения произвели 127 кг мяса, 771 кг молока и 675 кг картофеля, тогда как в России, например, эти показатели составили 71, 212 и 197 кг.

В этом году Минсельхозпрод планирует выручить более 5 млрд долларов от экспорта сельскохозяйственной продукции и тем самым превысить прошлогодний уровень. Игорь Брыло сообщил, что в январе-сентябре выручка от продажи сельхозпродукции за границу составила 3,8 млрд долларов, что уже на 3,5% больше показателя 2017 года.

Сейчас чиновники работают над постепенным сокращением доли российского рынка. Если в 2017 году доля РФ в России в экспорте белорусских продуктов занимала 86%, то за девять месяцев этого года показатель уменьшился до 79%. В прошлом году Беларусь поставляла продукцию сельского хозяйства в 81 страну, а в этом – в 92.