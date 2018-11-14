Туристический автобус с 14 пассажирами вылетел в кювет под Оршей

Сегодня утром недалеко от Орши туристический автобус, который вез 14 человек из Санкт-Петербурга в Бобруйск, на заснеженной дороге съехал в кювет и опрокинулся. Подробности происшествия сообщили в УВД Витебского облисполкома.

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ДТП произошло утром на трассе Орша - Могилев в Оршанском районе. Водитель сообщил, что двигался со скоростью 80 км/ч. Внезапно автобус начал вилять, и мужчина попытался его выровнять, однако транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

Пассажирам оказали необходимую помощь и пересадили в автобус этой же фирмы, который шел следом из Москвы. В результате аварии никто серьезно не пострадал.