Лента RSS
Подписаться на ленту
14 ноября 2018, среда, 20:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,43
14. 11. 2018

Туристический автобус с 14 пассажирами вылетел в кювет под Оршей

Источник фото: gomel.today

Сегодня утром недалеко от Орши туристический автобус, который вез 14 человек из Санкт-Петербурга в Бобруйск, на заснеженной дороге съехал в кювет и опрокинулся. Подробности происшествия сообщили в УВД Витебского облисполкома.

смотрите также В ДТП в Калинковичском районе погибли пять человек
ДТП произошло утром на трассе Орша - Могилев в Оршанском районе. Водитель сообщил, что двигался со скоростью 80 км/ч. Внезапно автобус начал вилять, и мужчина попытался его выровнять, однако транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. 
 
Пассажирам оказали необходимую помощь и пересадили в автобус этой же фирмы, который шел следом из Москвы. В результате аварии никто серьезно не пострадал.

Это Интересно
Происшествия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жена работника ЖКХ летом на две недели перестает готовить горячую еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.