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15. 11. 2018

В Беларуси тратят до 2 тыс. долларов на лечение одного наркомана

На межведомственном совещании по вопросам совершенствования взаимодействия в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и наркомании, которое прошло 15 декабря в МВД, было озвучено, что государство тратит огромные деньги на лечение людей от наркотической зависимости – до 2 тысяч долларов на одного наркомана.

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Официально в Беларуси насчитывается около 7700 наркозависимых людей, но самом деле их в разы больше, заявил министр здравоохранения Валерий Малашко. По его словам, сейчас наблюдается всплеск синтетической, а не каннабиноидной наркомании.
 
750 наркозависимых белорусов проходят метадоновую терапию и получают это вещество от медиков. Глава Минздрава отметил, что наркологи не планируют отказываться от этой практики: таким образом они могут контролировать поведение наркозависимых.
 
В 2018 году количество случаев передозировки психоактивными веществами и смертей от передозировки стало меньше. В прошлом году в стране умерло 42 наркомана, в этом – 26.
 
В свою очередь заместитель государственного секретаря Совета безопасности Андрей Втюрин отметил, что на лечение наркозависимых тратятся колоссальные деньги – до 2 тысяч долларов на одного человека, пишет sputnik.by. Он предложил разработать новую стратегию борьбы с распространением наркотиков.
 
Его позицию поддержал замглавы Администрации президента Валерий Мицкевич. Он подчеркнул, что ситуация с профилактикой потребления наркотиков и совершения преступлений, связанных с запрещенными средствами, в Беларуси «далека от идеальной». А борьба с наркооборотом и наркопотреблением, по его мнению, должна быть жесткой и одних карательных мер недостаточно.

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