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15. 11. 2018

МВД считает декриминализацию наркотических статей нецелесообразной

Министр внутренних дел Игорь Шуневич

На сегодняшний день в Беларуси нет необходимости в декриминализации наркотических статей. МВД продолжает считать, что не нужно вносить изменения в антинаркотическое законодательство, заявил сегодня глава ведомства Игорь Шуневич.

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После голодовки матерей осужденных по статье 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотиков) в Беларуси разработали законопроект о снижении нижнего предела наказания за наркопреступления. Однако в МВД по-прежнему считают декриминализацию наркотических статей нецелесообразной: «изменение уголовного законодательства сегодня не требуется».
 
Игорь Шуневич отметил, что нужно уделять больше внимания мерам борьбы с распространением наркотиков и профилактики. С начала года в Беларуси изъяли около тонны запрещенных веществ. Основная доля гашиша завозится в Беларусь из России, а синтетические наркотики поступают с Запада, уточнил министр.
 
Также настороженность правоохранителей вызывает то, что в Беларусь начали завозить оборудование для изготовления синтетических наркотиков на дому, которое работает без шума и запаха. Сейчас оперативники устанавливают, из каких стран оно поступает.

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