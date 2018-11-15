Водитель Ford сбил двух детей на переходе в Минском районе

Утром 15 ноября в поселке Озерцо Минского района водитель автомобиля Ford Taurus сбил двух мальчиков, 11 и 12 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Они были обозначены световозвращающими элементами.

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Авария произошло в 7:40 возле остановочного пункта «Строителей», ообщили в ГАИ Минского района. По пути в школу детям понадобилось перейти дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на них наехал легковой автомобиль.

Пострадавших положили в Минскую областную клиническую больницу. У одного ребенка диагностировали перелом бедра, второй отделался ушибами. ГАИ проводит проверку по факту случившегося.