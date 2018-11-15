Лента RSS
Подписаться на ленту
15 ноября 2018, четверг, 18:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,4
15. 11. 2018

Милиция сняла видео, как парень извиняется за удар по скульптуре городового

В Минске задержали 16-летнего юношу, который ударил скульптуру городового, установленную возле здания МВД. Правоохранители сняли видео, как он просит прощение у памятника и милиции.

Днем 14 ноября 16-летний учащийся столичного лицея проходил мимо городового на улице Городской Вал и ударил рукой скульптуру. Правонарушителя оперативно задержали.
 
Юноша объяснил свой поступок желанием покрасоваться перед другом и извинился. На него составили административный протокол за мелкое хулиганство. «Искреннее раскаиваюсь за то, что причинил вред этому памятнику, сотрудникам милиции», - заявил Арсений.
 

Это Интересно
Происшествия
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жена работника ЖКХ летом на две недели перестает готовить горячую еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.