Милиция сняла видео, как парень извиняется за удар по скульптуре городового

В Минске задержали 16-летнего юношу, который ударил скульптуру городового, установленную возле здания МВД. Правоохранители сняли видео, как он просит прощение у памятника и милиции.

Днем 14 ноября 16-летний учащийся столичного лицея проходил мимо городового на улице Городской Вал и ударил рукой скульптуру. Правонарушителя оперативно задержали. Юноша объяснил свой поступок желанием покрасоваться перед другом и извинился. На него составили административный протокол за мелкое хулиганство. «Искреннее раскаиваюсь за то, что причинил вред этому памятнику, сотрудникам милиции», - заявил Арсений. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby