МВФ советует Беларуси использовать рост экономики для решения проблем

Эксперты миссии Международного валютного фонда констатируют, что экономика Беларуси находится в процессе устойчивого восстановления, однако оно носит не структурный, а циклический характер. В этом году, согласно их прогнозу, рост ВВП Беларуси составит 3,5-3,7%, но в следующем темп замедлится до 2,5%.

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Власти республики ожидают в 2019 году роста экономики на 4%, но в МВФ настроены не так оптимистично. «Наш прогноз на 2019 год - рост ВВП на 2,5%», - заявил в четверг в Минске руководитель миссии МВФ по Беларуси Жак Миньян.

Однако рост экономики не решает ряда проблем, отметил эксперт. Уровень внешнего госдолга высокий (на 1 октября он составил 16,5 млрд долларов – прим. Телеграф), существенная дедолларизация и большая зависимость от России при узкой экспортной географии.

«Потенциальные темпы роста экономики остаются невысокими, что не позволяет повысить доходы до европейского уровня», - подчеркнул Жак Миньян

Чтобы уменьшить факторы уязвимости, он предложил властям воспользоваться восстановлением экономики для проведения структурных реформ. Если таких мер не последует, в МВФ ожидают продолжения роста внешних долгов.

При этом глава миссии МВФ похвалил Нацбанк за работу по снижению уровня долларизации экономики, что привело к росту доверия населения к национальной валюте, и правильный курс денежно-кредитной политики, который соответствует цели по инфляции.