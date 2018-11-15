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15. 11. 2018

В музыкальной школе под Гродно дети с сентября учатся без света

Фото: Анатолий Мышкевич

В Гродненском районе учительницу музыки, которая рассказала о том, что детям два месяца приходится учиться без света, подсвечивая нотные тетради фонариками, вызвали на "ковер" и вынудили уволиться. Прокуратура выясняет, почему так получилось.

Несколько месяцев подряд учащиеся музыкальной школы в агрогородке Подлабенье занимались в помещении, где нет света. Дети всю четверть учились с фонариками. Учительница сольфеджио сделала фотографию, в каких условиях приходиться заниматься детям. Она показала его знакомым, а вскоре снимок попал в социальные сети и журналистам.
 
Сегодня утром педагога вызвали в отдел культуры Гродненского райисполкома и предложили уволиться по соглашению сторон. 
 
"Я растерялась и подписала. Потом расплакалась, а сейчас успокоилась и понимаю, что это место работы терять не хочу. С другой стороны, очень опасалась, что могут уволить по статье", - цитирует женщину TUT.by.
 
Однако историей о том, как дети учатся в темноте, заинтересовалась прокуратура. Сейчас идет проверка.

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