В магазинах будут устанавливать единые надбавки на крепкий алкоголь

Власти Беларуси обязали торговлю применять одинаковую торговую надбавку на крепкий алкоголь разных производителей. Это обусловлено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №80 от 19.10.2018 года, которое было опубликовано в пятницу на Национальном правовом портале.

Данный документ призван обеспечить равные конкурентные условия для всех производителей алкоголя, отметили в МАРТ. Отныне во всех магазинах республики будут применять единую торговую надбавку на алкоголь крепостью свыше 28% одного вида и типа всех производителей. Сейчас в одном и том же магазине могут быть установлены разные торговые надбавки на одинаковые по качеству виды алкоголя. Это зависит от того, какое предприятие поставило товар. В итоге производитель продукции с меньшей надбавкой получает конкурентное преимущество. Такой порядок начнет действовать с 17 декабря. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby