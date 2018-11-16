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16. 11. 2018

В магазинах будут устанавливать единые надбавки на крепкий алкоголь

Источник фото: НТВ

Власти Беларуси обязали торговлю применять одинаковую торговую надбавку на крепкий алкоголь разных производителей. Это обусловлено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №80 от 19.10.2018 года, которое было опубликовано в пятницу на Национальном правовом портале.

Данный документ призван обеспечить равные конкурентные условия для всех производителей алкоголя, отметили в МАРТ. Отныне во всех магазинах республики будут применять единую торговую надбавку на алкоголь крепостью свыше 28% одного вида и типа всех производителей.
 
Сейчас в одном и том же магазине могут быть установлены разные торговые надбавки на одинаковые по качеству виды алкоголя. Это зависит от того, какое предприятие поставило товар. В итоге производитель продукции с меньшей надбавкой получает конкурентное преимущество.
 
Такой порядок начнет действовать с 17 декабря.

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