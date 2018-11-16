Ночью в субботу по востоку Беларуси похолодает до -13°С

В ночь с пятницы на субботу в восточных районах Беларуси похолодает до 13 градусов мороза. К счастью, такой холодной будет лишь одна ночь: в воскресенье будет не больше 5-8 градусов ниже нуля.

По данным Белгидромета , в субботу в Беларуси будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах образуются слабые туманы и гололед, местами на дорогах гололедица. Ветер слабый. Температура воздуха в ночные часы составит от 2 до 8 градусов со знаком минус, по востоку воздух охладится до минус 9-13. Днем будет от минус 2 до плюс 4 градусов. В ночь с субботы на воскресенье термометр покажет до минус 4-8 градусов, а днем температура воздуха составит от минус 1 до плюс 5 градусов. В большинстве районов пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный умеренный. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby