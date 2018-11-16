Лента RSS
Подписаться на ленту
16 ноября 2018, пятница, 16:25
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,4
16. 11. 2018

Ночью в субботу по востоку Беларуси похолодает до -13°С

В ночь с пятницы на субботу в восточных районах Беларуси похолодает до 13 градусов мороза. К счастью, такой холодной будет лишь одна ночь: в воскресенье будет не больше 5-8 градусов ниже нуля.

По данным Белгидромета, в субботу в Беларуси будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах образуются слабые туманы и гололед, местами на дорогах гололедица. Ветер слабый. Температура воздуха в ночные часы составит от 2 до 8 градусов со знаком минус, по востоку воздух охладится до минус 9-13. Днем будет от минус 2 до плюс 4 градусов.
 
В ночь с субботы на воскресенье термометр покажет до минус 4-8 градусов, а днем температура воздуха составит от минус 1 до плюс 5 градусов. В большинстве районов пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный умеренный.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Пишу смс сыну: "Сынок, срочно нужно твое селфи". Очень удивился, но прислал. Тут же отправила ответ: "Шапка где?"

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.