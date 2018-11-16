Посол: Россия три года не поднимала вопрос о военной базе в Беларуси

Россия не делала Беларуси никаких предложений о размещении на территории республики своей военной базы с 2015 года, заявил в пятницу, 16 ноября, российский посол Михаил Бабич. Он предложил снять этот вопрос с политической повестки и исходить из складывающихся нынче военных реалий.

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Российский дипломат заявил, что с 2015 года никто ни открыто, ни в закрытом режиме никаких предложений о размещении российской военной базы в Беларуси не делал. Он напомнил, что в 2012-2015 годах НАТО раздумывала о расширении на восток вплоть до размещения военных объектов возле Союзного государства.

«И тогда вырабатывались различные решения о симметричном ответе на эти действия», - пояснил Михаил Бабич.

Сегодня же вопрос размещения в Беларуси российской военной базы неактуален, уверен посол.