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16. 11. 2018

В Гродно 10-летняя девочка выдумала ограбление ради нового телефона

В Гродно 10-летняя девочка выдумала историю о том, что ее на улице ограбил мужчина с ножом, чтобы родители купили ей новый мобильный телефон. В обстоятельствах произошедшего разбирается милиция. Подробности сообщили в пятницу в УВД Гродненского облисполкома.

Днем 14 ноября в милицию позвонил житель Гродно, который сообщил, что на улице соседского ребенка ограбил какой-то мужчина с ножом. По тревоге был поднят личный состав Октябрьского РОВД,  сотрудники областного УВД, Департамента охраны, ОМОН.
 
Перепуганная 10-летняя девочка рассказала правоохранителям, что к ней на улице подошел незнакомый мужчина. Угрожая ножом, он якобы забрал у нее кошелек с деньгами, ключи, кнопочный телефон и серьги. Девочка показала место, где это произошло, а также описала приметы преступника и уточнила, в какую сторону он направился после того, как ее ограбил.
 
«Рассказывая о произошедшем, она плакала и очень переживала. Сомнений в правдивости ее слов не возникло», - отметили в УВД.
 
Правоохранители провели большой объем работы: провели проверку на месте преступления, обошли близлежащие дома, проверили ранее судимых местных жителей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. У оперативников появились сомнения, а вскоре школьница призналась, что выдумала историю о нападении, чтобы получить новый мобильник.
 
Оказалось, что девочка выбросила свои вещи в лесополосе неподалеку, а затем со слезами пришла к соседям и сообщила, что стала жертвой преступления. Деньги и вещи выдумщицы нашлись в ходе осмотра лесного массива.
 
В ИДН Октябрьского РОВД сообщили, что поведение девочки вскоре рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о привлечении ее родителей к административной ответственности.

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Пишу смс сыну: "Сынок, срочно нужно твое селфи". Очень удивился, но прислал. Тут же отправила ответ: "Шапка где?"

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