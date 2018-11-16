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16. 11. 2018

Москва предлагает Минску межбюджетный трансферт за налоговый маневр

Россия предлагает компенсировать Беларуси потери от налогового маневра в нефтяной сфере прямым межбюджетным трансфертом. Об этом в пятницу заявил российской посол Михаил Бабич.

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Дипломат отметил, что вопрос о возмещении Минску потерь в результате проведения налогового маневра в России нужно решить до конца этого года. Стороны должны четко понимать, какие объемы компенсаций и когда будут направлены в белорусский бюджет. Финансовые и энергетические министерства Беларуси и России проводят консультации по этой теме, заключил Бабич.
 
По данным Министерства финансов Беларуси, в результате реализации налогового маневра в России белорусский бюджет потеряет в 2019 году около 300 млн долларов. Ранее посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил, что механизм компенсации потерь Беларуси должен быть определен до 15 декабря. «Переговоры идут непросто», - признался он.
 
Россия предлагает Беларуси прямой межбюджетный трансферт, а в Беларуси хотят зафиксировать компенсацию в стоимости получаемой нефти.

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