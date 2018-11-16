Москва предлагает Минску межбюджетный трансферт за налоговый маневр

Россия предлагает компенсировать Беларуси потери от налогового маневра в нефтяной сфере прямым межбюджетным трансфертом. Об этом в пятницу заявил российской посол Михаил Бабич.
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Россия предлагает компенсировать Беларуси потери от налогового маневра в нефтяной сфере прямым межбюджетным трансфертом. Об этом в пятницу заявил российской посол Михаил Бабич.
Пишу смс сыну: "Сынок, срочно нужно твое селфи". Очень удивился, но прислал. Тут же отправила ответ: "Шапка где?"